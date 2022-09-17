Масове поховання в Ізюмі. СУПУТНИКОВІ ЗНІМКИ

Компанія Maxar Technologies оприлюднила супутникові знімки масового поховання, виявленого у місті Ізюм Харківської області після його звільнення українськими військами.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на твіттер компанії.

Перший знімок зроблено у березні 2022 року, другий - у серпні.





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Нагадаємо, Генштаб ЗСУ 16 вересня оприлюднив фото масового поховання в Ізюмі. Згодом президент Володимир Зеленський розповів про понад 400 тіл зі слідами тортур. У Мінреінтеграції ж припустили, що кількість жертв може бути більшою, ніж у Бучі.

Голова Нацполіції Ігор Клименко поінформував про 10 російських катівень у Вовчанську, Куп'янську, Балаклії та Ізюмі. Одна з них була розташована в Балаклійському відділі поліції. Начальник ГУ НП у Київській області Андрій Нєбитов розповів, що там "росіяни в масках катували мирних жителів оголеними електричними дротами".

В Інституті вивчення війни припустили, що українські захисники під час звільнення окупованих населених пунктів, ймовірно, продовжуватимуть знаходити докази російських воєнних злочинів і звірств.

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