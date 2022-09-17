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Синьо-жовтий браслет на руці ексгумованого тіла в Ізюмі. ФОТО ДНЯ 18+

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Під час ексгумації у деокупованому Ізюмі виявили тіло із синьо-жовтим браслетом на руці. Увага! Новина містить фото, не рекомендовані до перегляду неповнолітнім, вагітним та людям зі слабкою психікою!

Як повідомляє Цензор.НЕТ, фото оприлюднив журналіст Юрій Ларін.

Раніше повідомлялось, що у визволеному Ізюмі виявили масове поховання на 440 тіл.

Глава Харківської ОВА Синєгубов заявив, що 99% ексгумованих тіл з Ізюма мають ознаки насильницької смерті. Президент Зеленський сказав, що Росія повторила в Ізюмі те, що зробила в Бучі.

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Синьо-жовтий браслет на руці ексгумованого тіла в Ізюмі 01

Топ коментарі

  • Ольга Грибанова
    Дитина, дівчинка
    І після цього деякі країни ЄС хочуть зберегти лице бункерному гобліну?
    Згодна, зберегти треба, у банці з формаліном, попередньо відрубавши мачете від черепної коробки
  • Lucky Strike 3d57459a
    Царствие небесное бедолаге, смерть кацапо-фашисткой падали!!!
  • Alexey Chernyavsky
    Это просто жесть! У нас погибает цвет нации, в то время пока плешивая мразь утилизирует весь свой сброд уголовников и психопатов, причем за наш счет.
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