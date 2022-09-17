Рашисти можуть організувати примусову "мобілізацію" в окупованому Маріуполі, - міськрада

Російські загарбники на окупованих територіях починають "мобілізувати" місцевих чоловіків до лав окупаційної армії.

Про це повідомляє міськрада, інформує Цензор.НЕТ.

"Після Харківського контрнаступу ЗСУ росіяни відмовляються їхати воювати до України. Нещодавно в так званій "лнр" жінки влаштували бунт, щоб їх чоловіків не повертали на фронт. Тому загарбники вдалися до вербування людей із в'язниць та невизнаних республік.



Вже поступово починають брати чоловіків з нових тимчасово окупованих територій. У Маріуполі для цього розповсюджували смс-повідомлення. Ситуація ускладниться із отриманням паспорта рф. Це збільшує шанси вирушити примусово на фронт у якості "гарматного м'яса", - йдеться в повідомленні.

Міськрада Маріуполя закликає жителів тимчасово окупованого міста бути обережними та не вестися на пропозиції російських окупантів.

"Зараз у них панічні настрої і вони можуть вдатися до різних інструментів, аби відправити на фронт людей другого сорту - людей, що знаходяться під окупацією", - підсумували в мерії.

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