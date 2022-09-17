У Литві переглянуть 13 шкільних підручників російською мовою
Глава міністерства Юргіта Шюкжидінене повідомила, що у шкільній програмі неприпустимий образ Росії, який представляли старі підручники, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Радио Свобода. Усього перегляду зазнають 13 книг.
Шкільні підручники російською перевірить Національне агентство з освіти (NEA).
Якщо їх визнають такими, що не відповідають сучасній політичній ситуації, їх видалять з бібліотек. Школам, які встигли закупити книги, відшкодують витрати на придбання нового навчального матеріалу.
Нагадаємо, першою книгою, що викликала критику влади, став підручник російської мови "В добрый путь", в якому Росія описувалася як демократична держава. Зокрема, литовським школярам у підручнику пропонувалося здійснити подорож до "російського" Криму. Підручник вилучено.