У Литві переглянуть 13 шкільних підручників російською мовою

Міністерство освіти Литви заявило, що переглядатиме всі підручники російською мовою, призначені для литовських шкіл.

Глава міністерства Юргіта Шюкжидінене повідомила, що у шкільній програмі неприпустимий образ Росії, який представляли старі підручники, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Радио Свобода. Усього перегляду зазнають 13 книг.

Шкільні підручники російською перевірить Національне агентство з освіти (NEA).

Якщо їх визнають такими, що не відповідають сучасній політичній ситуації, їх видалять з бібліотек. Школам, які встигли закупити книги, відшкодують витрати на придбання нового навчального матеріалу.

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Нагадаємо, першою книгою, що викликала критику влади, став підручник російської мови "В добрый путь", в якому Росія описувалася як демократична держава. Зокрема, литовським школярам у підручнику пропонувалося здійснити подорож до "російського" Криму. Підручник вилучено.