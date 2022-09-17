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Переговори США та України щодо F-16 і Patriot тривають, але непублічно, - Politico

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Переговори США та України щодо F-16 і Patriot тривають, але непублічно, - Politico
Україна припинила публічні звернення до США щодо надання такого високотехнологічного озброєння, як винищувачі F-16, ППО Patriot та бойові безпілотники MQ-1C Gray Eagle, проте переговори на цю тему продовжуються.

Про це пише Цензор.НЕТ із посиланням на американське видання Politico.

За словами анонімних джерел редакції, "кампанію зі зниження публічності (цих переговорів. - Ред.) вели радники Зеленського у Києві та ключові посередники у Вашингтоні. Подібна дружня порада виходила і від самої адміністрації Байдена, яка закликала Київ зосередитися на тому, що йому зараз необхідно, щоб витіснити російські війська з позицій на сході та півдні України".

Тим часом з огляду на великий попит на винищувачі F-16 у союзників США Київ "ймовірно, отримає їх, коли війна вже закінчиться", цитує Politico своє джерело. Рішення про передачу Києву систем Patriot має ухвалити президент США Джо Байден.

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Топ коментарі

  • Bel Amor
    по Байдену це вам не по Рузвельту
  • Konsatntin Kotsan
    Або нам дають зброю і війна у нас, або ми програємо війну без їх зброї і війна вже у них..., Захід це добре усвідомлює...
  • Жива1008ом альфа омега зеро 71aef17d
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