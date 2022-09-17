Розслідувачі оприлюднили інформацію щодо співпраці керівництва ПАРЄ з російською розвідкою, в організації це заперечили

Голова Парламентської асамблеї Ради Європи Тіні Кокс, кілька попередніх голів ПАРЄ та колишній генеральний секретар перебували у сфері інтересів російської військової розвідки (ГРУ). Обрання Кокса на посаду протягом кількох років лобіював співробітник ГРУ.

Про це йдеться у розслідуванні центру "Досьє" та видання EUobserver, інформує Цензор.НЕТ.

Кокс – сенатор із Нідерландів. Посаду голови він зайняв наприкінці січня – за місяць російського нападу на Україну. Кокса називали проросійським політиком – він, зокрема, підтримував повернення повноважень для російської делегації та виступав за її участь у сесіях ПАРЄ у 2014 році, після того, як Росія була позбавлена ​​права голосу через окупацію Криму та підтримку дій РФ на Донбасі. Як зазначають розслідувачі, ідея обрання Кокса головою ПАРЄ народилася у Москві не пізніше літа 2017 року.

У мережі кремлівського впливу опинилися також попередній голова ПАРЄ іспанець Педро Аграмунт, який у 2017 році відвідав Сирію разом із російською делегацією і потім був змушений піти у відставку, його попередник нідерландець Рене ван дер Лінден, а також колишній генеральний секретар організації француз Бруно Аллер.

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Головним координатором цієї мережі, як кажуть у розслідуванні, виявився Валерій Левицький. Він був генконсулом Росії у Страсбурзі. У квітні 2018 року, невдовзі після замаху у Великій Британії на колишнього російського розвідника Сергія Скрипаля та його дочку, Левицького вислали з Франції як агента ГРУ - за діяльність, несумісну зі статусом дипломата. Наразі він працює заступником начальника управління міжнародного співробітництва Держдуми. Левицький, коментуючи свою висилку, відкинув причетність до розвідки.

"Досьє" пише, що ще до окупації Криму російська влада шукала способи не виконувати рішення ЄСПЛ та вплинути на політику Ради Європи зсередини.

За інформацією розслідувачів, у 2014 році, невдовзі після введення обмежень повноважень російської делегації, Левицький склав "Список контактів ПАРЄ", у якому було відзначено Кокса. Саме Левицький перший вигадав висунути Кокса у голови ПАРЄ. Це сталося під час зустрічі з колишнім генеральним секретарем ПАРЄ Бруно Аллером, який, очевидно, також співпрацював із російською стороною, йдеться у матеріалі.

Найпоказовішим прикладом ролі ван дер Ліндена, на думку розслідувачів, може бути звіт Левицького у 2017 році. У ньому росіянин виклав план порятунку Педро Аграмунта, який опинився в центрі скандалу через поїздку до Сирії разом із російською делегацією.

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За словами Левицького, щоб допомогти Аграмунту дотягнути до кінця терміну, необхідно звернутися за тлумаченням статуту до Венеціанської комісії - консультативного органу з конституційного права при Раді Європи. Таким чином, питання про усунення Аграмунта затягнеться, і він зможе довше залишатися на своїй посаді. За задумом Левицького, Рене ван дер Лінден мав довести цей план до Кокса, а той - домогтися виконання.

Як зазначає "Досьє", Кокс, крім роботи над скасуванням санкцій, сам пропонував російським політикам неофіційні зустрічі. Наприклад, у грудні 2017 року він досяг того, щоб делегацію російських парламентаріїв, серед яких був нинішній голова ЛДПР Леонід Слуцький, запросили на засідання президентського комітету ПАРЄ до Парижа.

ПАРЄ залишається ідеальним місцем для розвідки та вербування джерел. Тут збираються парламентарі 46 країн, а отже, вплив, досягнутий у ПАРЄ, легко поширити, йдеться у публікації.

Той факт, що Росія виключена з Ради Європи, не змінює цього стану справ, поки таємні контакти ключових його співробітників із Кремлем та ГРУ залишаються нерозслідуваними, робить висновок "Досьє".

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У розмові з EUobserver Тіні Кокс свою причетність до російських спецслужб відкинув. Кокс займає жорстку позицію щодо Москви через Україну. ПАРЄ під його керівництвом ухвалила рекомендацію про виключення Росії зі складу Ради Європи.