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Окупанти захопили в полон пів сотні цивільних українців. Звинувачують у зв’язках з СБУ

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Окупанти захопили в полон пів сотні цивільних українців. Звинувачують у зв’язках з СБУ
За тиждень у Херсонській та Запорізькій областях Росгвардія окупантів взяла в полон понад п’ятдесят осіб. Їх підозрюють "у зв’язках з українськими військовими та спецслужбами".

Про це повідомляє Росгвардія РФ, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на російський "Интерфакс".

"У Херсонській та Запорізькій областях росгвардійці за тиждень "затримали" 52 підозрюваних у пособництві націоналістичним організаціям, СБУ та ЗСУ", - йдеться у повідомленні.

Росгвардійці повідомляють, нібито виявили "дві схованки з озброєнням та боєприпасами", в яких були: ПТУР (протитанкова керована ракета), вісім реактивних піхотних вогнеметів, п'ять ручних протитанкових гранатометів і п'ять пострілів до них, дві протитанкові міни.

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Топ коментарі

  • Тетяна Тать
    набирают обменный фонд суки
    видят, что под Херсоном с белым флагом сдадутся сотни и сотни орков - вот и хватают заложников
  • Don Bessam dc0e2bc1
    так и будет продолжаться...
    пока кацапы не начнут полноценно страдать на своих территориях.
  • Frol Fedoroff
    Натуральные фашисты. Та же позорная практика с заложниками.
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