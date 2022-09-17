Окупанти захопили в полон пів сотні цивільних українців. Звинувачують у зв’язках з СБУ

За тиждень у Херсонській та Запорізькій областях Росгвардія окупантів взяла в полон понад п’ятдесят осіб. Їх підозрюють "у зв’язках з українськими військовими та спецслужбами".

Про це повідомляє Росгвардія РФ, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на російський "Интерфакс".

"У Херсонській та Запорізькій областях росгвардійці за тиждень "затримали" 52 підозрюваних у пособництві націоналістичним організаціям, СБУ та ЗСУ", - йдеться у повідомленні.

Росгвардійці повідомляють, нібито виявили "дві схованки з озброєнням та боєприпасами", в яких були: ПТУР (протитанкова керована ракета), вісім реактивних піхотних вогнеметів, п'ять ручних протитанкових гранатометів і п'ять пострілів до них, дві протитанкові міни.

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