Новини

РФ може повністю припинити постачання до Німеччини не лише газу, а й нафти, - Шольц

8 29137
РФ може повністю припинити постачання до Німеччини не лише газу, а й нафти, - Шольц
Канцлер Німеччини Олаф Шольц вважає, що влада Росії може повністю припинити постачання нафти до двох німецьких заводів через трубопровід "Дружба" – так само, як вона перестала постачати до Європи газ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

"Я з самого початку був упевнений, що не можна покладатися на те, що Росія виконає свої зобов'язання, наприклад, коли йдеться про постачання газу. Тому з кінця минулого року я думав над тим, що насправді станеться, якщо поставки газу раптом припиняться", - зазначив канцлер.

За словами Шольца, Німеччина вже заповнила газосховища на майже 90%, розконсервувала вугільні електростанції та продовжила термін дії кількох АЕС, щоб упоратися з нестачею російського газу.

"Ми зараз готуємося до того, що така ж складна ситуація може виникнути на двох нафтопереробних заводах у Східній Німеччині, які підключені до трубопроводу "Дружба", - сказав канцлер ФРН.

Шольц додав, що на заводах у Лойні та Шведті організовуються заходи підтримки. Зокрема на Лойні хочуть замістити поставки російської нафти польською, а для Шведта модернізують трубопровід, щоб збільшити постачання морської нафти.

Також читайте: Німеччина неправильно відреагувала на захоплення Криму Росією, - Шольц

Читайте Цензор.НЕТ у Telegram 

Топ коментарі

  • Ан Мур
    Хоч би скоріше.
    Щоб остаточно перекрити оту трубу, щоб мадьярам щоб в сраку попало.
  • Don Bessam dc0e2bc1
    и тоди шольц на рушнык з ****** станэ?
  • Garry Grant
    То почни постачати "Леопарди " Україні,шольц. І газ найдеться 100%
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини