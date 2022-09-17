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Нашивки російського окупанта з Хабаровська, які виявили під час деокупації Харківщини. ФОТО

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На Харківщині в одного з окупантів виявили нашивку 64-ї окремої гвардійської мотострілецької бригади, воїни якої чинили воєнні злочини в Бучі.

Як передає Цензор.НЕТ, фото оприлюднили в мережі.

У військового знайшли нашивки з рашистською символікою та написом "Мне не стыдно".

Зазначимо, крайня з права нашивка - емблема 64-ї окремої гвардійської мотострілецької бригади (64 ОМСБр).

У березні 2022 року військовослужбовці цієї бригади скоїли воєнні злочини проти народу України в місті Буча Київськох області, а також підозрюються також у скоєнні масових вбивств в Андріївці Бучанського району.

Ця бригада окупантів дислокується в селищі Князе-Волконське (Хабаровський край) та перебуває у складі 35-ї загальновійськової армії.

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Нашивки російського окупанта з Хабаровська, які виявили під час деокупації Харківщини 01

Нашивки російського окупанта з Хабаровська, які виявили під час деокупації Харківщини 02

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Топ коментарі

  • Валдис Унар
    Надеюсь "мне не стыдно" с трупа сняли.
  • Алекс Мышкевич
    64-ї окремої гвардійської мотострілецької бригади, воїни якої чинили воєнні злочини в Бучі.

    Цензор, воїни - замініть будь ласка чим завгодно, бо до до воїнства кати не мають відношення
  • Скул Бас
    У трупів взагалі ні стида ні совісті )
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