Росіяни намагаються вербувати кримчан, щоб поповнити бригаду, з якої в Україні ліквідували 85% особового складу, - ЗМІ
У повідомленні влада Керчі закликає звертатися до пункту відбору у Сімферополі, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Крым.Реалии.
Потенційним учасникам обіцяють "додаткові соціальні гарантії". Які саме - не повідомляється.
Напередодні кореспондент Крим.Реалії повідомив, що в Криму шукають "добровольців" до 810-ї бригади морської піхоти Чорноморського флоту Росії, яка дислокується в Севастополі. За даними Генштабу ЗСУ, 810-та бригада морської піхоти втратила до 85% особового складу.
Маріонетка Кремля Сергій Аксьонов заявив, що вже відправив на материкову Україну 1200 "добровольців" і готує ще два батальйони. Російські ЗМІ в окупованому Криму рекламують "військову службу за контрактом в іменних підрозділах".
Також Аксьонов визнав втрати серед російських військових із Криму під час вторгнення Росії в Україну, але не назвав їхню кількість. Крим.Реалії повідомляли, що похорон російських військових пройшов в Алушті, Судаку, Саках, Керчі та Ялті.
Нині російська влада Севастополя офіційно повідомила про загибель на материковій Україні не менше 40 російських військових, які проживали в Севастополі.
Російська влада окупованих Криму та Севастополя не називає точну кількість загиблих і поранених російських військових з окупованого півострова. Міноборони РФ взагалі не повідомляє про свої втрати в Україні.
За даними української прокуратури, з 2015 року Росія провела у Криму 15 незаконних призовних кампаній до збройних сил РФ. Правозахисники називають заклик мешканців Криму та Севастополя до армії РФ порушенням міжнародного права.