Допомога Німеччини Україні не має термінів: буде, скільки потрібно, - Штайнмаєр

Німеччина розділяє страждання мільйонів українців та допомагатиме стільки, скільки це буде потрібно.

Про це заявив президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр під час зустрічі з головою Верховної Ради Русланом Стефанчуком, передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ВР.

Він зазначив, що Німеччина діє з переконання, що Україна є державою, на яку напали. "Ми розділяємо страждання мільйонів українців та українок, і наша допомога не закінчиться. Вона не має термінів. Попри економічні труднощі, з якими зараз стикається наше суспільство, ми будемо й надалі вас підтримувати. Стільки, скільки це буде потрібно", - запевнив Штайнмаєр.

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Стефанчук зі свого боку закликав президента Німеччини посприяти ухваленню рішень щодо військової допомоги Україні, адже перемога залежить від наявності сучасної зброї. "І для мене важливо було почути, що Німеччина буде й надалі підтримувати Україну", — сказав він.

Спікер Верховної Ради вірить у те, що Україна у цій розв’язаній Росією війні не просто вистоїть, а й переможе: "Переходимо від філософії переконання, що ми можемо вистояти, до філософії, що ми переможемо".

На його думку, нинішні події на фронті є справжнім переломним моментом. "Є декілька компонентів, які цьому сприяли. По-перше, героїзм української армії. По-друге, допомога наших партнерів, фінансова та насамперед військова. По-третє, велике підняття духу в суспільстві, у цивілізованому світі, що ми продемонстрували, що можемо перемогти у цій війні", — сказав Стефанчук, додавши, що "ми маємо завершити цю війну швидко. І завершити перемогою України".