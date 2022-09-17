Москва хоче переговорів з Києвом, щоб отримати те, чого не мала спочатку, - Каллас

Прем’єрка Естонії Кая Каллас на засіданні військового комітету НАТО в Таллінні запропонувала чотири напрямки, якими Заходу слід вибудовувати політику щодо Росії.

Про це політикиня написала у твіттері, передає Цензор.НЕТ.

"Кремль має одну велику мету: тероризувати та здійснити імперіалістичну мрію. Вони загрожують світові голодом і ядерною катастрофою. Вони ведуть енергетичну війну. Кремль хоче переговорів, тому що тоді вони можуть отримати те, чого не мали спочатку. Тому ми не можемо поступитися ні на дюйм. Якщо ми не будемо рішуче протидіяти російській агресії та експансіонізму та не притягнемо тих, хто за цим стоїть, до відповідальності, весь міжнародний порядок, заснований на правилах, опиниться під загрозою. Це означає, що жодна країна і жодна нація не можуть почуватися в безпеці", - підкреслила Каллас.

На її думку, Захід має демонструвати безумовну підтримку України, зокрема збільшення обсягів допомоги та постачання озброєнь. Сприяти притягненню Росії до відповідальності за агресивну війну та воєнні злочини. Посилювати санкції як засіб підвищення ціни за агресію. Забезпечувати надійну передову оборонну позицію НАТО.

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Війну, розв'язану Росією на європейській землі, Каллас назвала "найсерйознішою ситуацією у сфері безпеки нашого покоління".