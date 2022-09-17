Деокуповане Високопілля зруйновано на 80%, - Херсонська ОВА

У звільненому від російських окупантів Високопіллі на Херсонщині залишаються 270 жителів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Харківської ОВА.

"Деокуповане Високопілля зруйноване на 80%. У селищі залишається проживати 270 жителів. Через постійні обстріли немає змоги ані відновлювати електро- та водопостачання, ані повернути до роботи лікарні, аптеки та магазини", - йдеться в повідомленні.

Наразі обласна влада працює над тим, аби відновити світло, воду та опалення.

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