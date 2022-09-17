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Чехія закликає негайно створити трибунал щодо воєнних злочинів РФ в Україні

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Чехія закликає негайно створити трибунал щодо воєнних злочинів РФ в Україні
Глава МЗС Чехії Ян Ліпавський виступив з ініціативою негайного створення Міжнародного трибуналу для покарання Російської Федерації за воєнні злочини в Україні.

Про це Ліпавський заявив у суботу, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

Як зазначив глава чеської дипломатії, Росія залишила по собі в районі Ізюма братські могили сотень розстріляних і закатованих людей. Він наголосив, що в XXI столітті такі напади на цивільне населення є "немислимими та огидними".

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"Ми не повинні залишати це поза увагою. Ми виступаємо за покарання всіх воєнних злочинців. Я закликаю до швидкого створення спеціального Міжнародного трибуналу, який розслідуватиме злочин агресії", - підкреслив Ліпавський.

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Топ коментарі

  • Перехватчик
    Kavkaz Center

    @newkc14

    ·

    16 сент.

    На сходке ШОС Лукашенко в присутствие Путина клянчил деньги у Эрдогана и Алиева
    Президент Узбекистана не встретил Путина в аэропорту но встретил товарища Си
    Президент Киргизии заставил Путина ждать
    Си публично задал вопрос Путину как там дела с войной в Украине

    Это приговор
  • Don Bessam dc0e2bc1
    а буба не торопиццо...бо ожыдает встречное кремлёвское предложение..
  • Berrimor Cute
    Трибунал - це не про зупинку війни, війну зупиняють ЗСУ.
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