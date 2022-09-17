Чехія закликає негайно створити трибунал щодо воєнних злочинів РФ в Україні
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Глава МЗС Чехії Ян Ліпавський виступив з ініціативою негайного створення Міжнародного трибуналу для покарання Російської Федерації за воєнні злочини в Україні.
Про це Ліпавський заявив у суботу, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.
Як зазначив глава чеської дипломатії, Росія залишила по собі в районі Ізюма братські могили сотень розстріляних і закатованих людей. Він наголосив, що в XXI столітті такі напади на цивільне населення є "немислимими та огидними".
"Ми не повинні залишати це поза увагою. Ми виступаємо за покарання всіх воєнних злочинців. Я закликаю до швидкого створення спеціального Міжнародного трибуналу, який розслідуватиме злочин агресії", - підкреслив Ліпавський.