У НАТО бачать перші серйозні ознаки того, що санкції шкодять російській "оборонці"

Санкції, запроваджені Заходом проти Росії у зв’язку із повномасштабним вторгненням в Україну, вже почали шкодити російській оборонній промисловості – вона відчуває труднощі з виробництвом складного озброєння.

Таку оцінку в інтерв’ю Reuters висловив керівник Військового комітету НАТО адмірал Роб Бауер, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Європейську правду",.

"Їй (Росію) усе більше й більше заважають санкції, оскільки деякі з компонентів, які їм потрібні для систем озброєнь, походять із західної промисловості. Зараз ми бачимо перші серйозні ознаки цього в контексті їхньої здатності виготовляти, приміром, заміну крилатим ракетам і більш досконалому озброєнню", – сказав він.

Посадовець НАТО зазначив, що і Україна, і Росія у війні відчувають нестачу озброєння та боєприпасів через інтенсивність вогневих дій. "Наскільки нам відомо, у росіян усе ще є значна промислова база, і вони здатні виробляти багато боєприпасів. І в них усе ще є багато боєприпасів", – додав він.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": У США визнають, що санкції проти Росії діють занадто повільно, - CNN

За оцінками Альянсу, які навів Бауер, Росія задіяла в Україні близько 85% своїх військовослужбовців. Це ускладнює для неї можливість збільшити власну військову присутність в Україні інакше, як шляхом мобілізації.

"Ми спостерігаємо прибуття незначної кількості нових військових (Росії). У чому ми впевнені – то це в тому, що рівень підготовки цих військових не дуже високий", – зазначив глава Військового комітету Альянсу.