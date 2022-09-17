На Луганщині не вдасться провести опалювальний сезон, навіть якщо її деокупують найближчим часом, - Гайдай

Голова Луганської ОВА Сергій Гайдай попереджає, що в області не вдасться провести опалювальний сезон.

Як передає Цензор.НЕТ, про це Гайдай повідомляє в телеграмі.

"Я впевнений, що, на жаль, опалювальний сезон цієї зими нам не вдасться провести, особливо в тій частині Луганської області, яка десь 4,5 місяця була під постійними обстрілами. Справа в тому, що російські війська знищили там повністю всю критичну інфраструктуру. Тобто, після деокупації нам все ж таки доведеться просити людей, якщо це буде найближчим часом, щоб вони зимою не поверталися для постійного життя у великі міста", - сказав очільник області.

Він зазначив, що наразі ворог завдає ударів по ТЕЦ, дамбам, а коли буде змушений під ударами українських захисників залишити територію Луганської області, то намагатиметься знищити й ті об’єкти критичної інфраструктури, які досі вціліли.

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"Великі міста: опалювання неможливо взагалі запустити, тому що розбито все вщент. І навіть, якщо ми якось теоретично змогли би відновити роботу теплоелектростанцій миттєво, що майже нереально, то розвести потім всю мережу по містам не можливо", - пояснив Гайдай.

Він нагадав, що, коли проводилася евакуація, з Луганської області виїхало більше 320 тис жителів як і з великих міст, так і з сільської місцевості.

"Заггалом залишилося у містах небагато людей. Наприклад, у Сєвєродонецьку з 120 тисяч жителів міста залишилось десь до 10 тисяч, у Лисичанську - десь 15 тисяч", - сказав Гайдай.

Він констатував, що наразі евакуюватися з Луганщини можна двома шляхами – через Запорізьку область, а також через рф і країни Балтії.