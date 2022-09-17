Екоактивісти завадили розвантажити російський газовіз у фінському порту Торніо

Екологічна організація "Грінпіс" завадила в суботу розвантаженню російського газовоза, який доставив партію зрідженого природного газу (ЗПГ) до фінського порту Торніо (Tornio).

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

Активісти "Грінпіс" на байдарках намагаються запобігти швартовці судна, а альпіністи зайняли крани для розвантаження газу з судна, йдеться у заяві представників організації. Greenpeace Nordic заявила, що хоче, щоб уряд Фінляндії припинив імпорт російського викопного газу.

Танкер належить фінській державній компанії Gasum. Компанія в свою чергу повідомила порталу Yle, що дотримується чинних правил.

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