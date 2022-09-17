Увечері 17 вересня у небі над Херсонщиною збито російський безпілотник, - повітряне командування "Південь"
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Повітряне командування "Південь" оприлюднило інформацію,що ввечері 17 вересня на Херсонщині збито російський бепілотник оперативно-тактичного рівня.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у офіційному фейсбуці командування.
"17 вересня, близько 18.00 години, у небі над Херсонщиною, силами та засобами протиповітряної оборони повітряного командування "Південь" ліквідовано черговий російський БпЛА оперативно-тактичного рівня", - зазначається у повіодомленні.