В окупованому Херсоні пролунали потужні вибухи: в районі бази російських окупантів йде чорний дим, - ЗМІ

Чотири потужні вибухи пролунали в окупованому Херсоні увечері 17 вересня.

Про це пише херсонське видання "Мост", передає Цензор.НЕТ.

Як пише видання, в місцевих пабліках херсонці повідомляють, що бачать чорний дим з території заводу імені Петровського, де окупанти розмістили свою базу.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Військові РФ намагаються посилити оборону Херсона, - Соболевський

Відомо, що там розташовані особовий склад та техніка російських військових.

Також відомо, що нещодавно на територію заводу заїхала нова партія техніки, а також – підрозділ "кадировців", зазначає "Мост".