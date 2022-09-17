В окупованому Херсоні пролунали потужні вибухи: в районі бази російських окупантів йде чорний дим, - ЗМІ
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Чотири потужні вибухи пролунали в окупованому Херсоні увечері 17 вересня.
Про це пише херсонське видання "Мост", передає Цензор.НЕТ.
Як пише видання, в місцевих пабліках херсонці повідомляють, що бачать чорний дим з території заводу імені Петровського, де окупанти розмістили свою базу.
Відомо, що там розташовані особовий склад та техніка російських військових.
Також відомо, що нещодавно на територію заводу заїхала нова партія техніки, а також – підрозділ "кадировців", зазначає "Мост".