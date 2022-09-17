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В окупованому Херсоні пролунали потужні вибухи: в районі бази російських окупантів йде чорний дим, - ЗМІ

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В окупованому Херсоні пролунали потужні вибухи: в районі бази російських окупантів йде чорний дим, - ЗМІ
Чотири потужні вибухи пролунали в окупованому Херсоні увечері 17 вересня.

Про це пише херсонське видання "Мост", передає Цензор.НЕТ.

Як пише видання, в місцевих пабліках херсонці повідомляють, що бачать чорний дим з території заводу імені Петровського, де окупанти розмістили свою базу.

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Відомо, що там розташовані особовий склад та техніка російських військових.

Також відомо, що нещодавно на територію заводу заїхала нова партія техніки, а також – підрозділ "кадировців", зазначає "Мост".

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Топ коментарі

  • Инь Янь f32f1b38
    Чорний дим - значить папу не вибрано, пуляйте ще...
  • Александр Чуднивец f1b95bc0
    Смажені овцелюби це добре...
  • Борменталь Незабаром
    страшно представить, сколько русские фашисты сожгли трупов невинно замученных людей!
    глядя на результаты их "интернациональной помощи" всё больше и больше убеждаюсь, что во всех преступлениях немецкого фашизма - корень российский
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