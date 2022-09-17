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Росія воює в Україні тією частиною армії, яка вціліла, - Данілов відповів Путіну

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Росія воює в Україні тією частиною армії, яка вціліла, - Данілов відповів Путіну
Секретар РНБО Олексій Данілов відреагував на заяву президента РФ Володимира Путіна, в Україні перебуває не вся армія Росії, а лише її "контрактна частина".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Данілов написав у фейсбуці. 

"РФ дійсно воює не всією армією, а лише частиною яка вціліла", - заявив секретар РНБО.

Таким чином секретар РНБО відповів президенту Путіну на його вчорашню заяву, що в Україні воює лише частина російської армії.

"Працюємо далі!", - заявив Данілов.

Як повідомляв Цензор.НЕТ раніше президент РФ Володимир Путін заявив, що в Україні воює тільки контрактна частина російської армії. 

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Топ коментарі

  • Алекс Скела
  • Йцу Кенг 07b0c614
    Мелитополь: покрошили орков на железную стружку.....
    https://twitter.com/i/status/1571195905461653513
  • три - пятнадцать
    саме так.
    зеків вже переодягли, ніхто різниці між ними і cпецкацапнею не побачив - бігуть і гниють однаково.
    залишилася одна надія в кацапні - **********-юнармія, ну і як завжди - діди на палках і хоругвесранці зі свечами - страшне....
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