Росія воює в Україні тією частиною армії, яка вціліла, - Данілов відповів Путіну

Секретар РНБО Олексій Данілов відреагував на заяву президента РФ Володимира Путіна, в Україні перебуває не вся армія Росії, а лише її "контрактна частина".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Данілов написав у фейсбуці.

"РФ дійсно воює не всією армією, а лише частиною яка вціліла", - заявив секретар РНБО.

Таким чином секретар РНБО відповів президенту Путіну на його вчорашню заяву, що в Україні воює лише частина російської армії.

"Працюємо далі!", - заявив Данілов.

Як повідомляв Цензор.НЕТ раніше президент РФ Володимир Путін заявив, що в Україні воює тільки контрактна частина російської армії.