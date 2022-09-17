Новини • Агресія Росії проти України, Війна

У звільненому Ізюмі ексгумували майже 60 тіл, у більшості є сліди насильницької смерті, - ОВА

2 2817
У звільненому Ізюмі ексгумували майже 60 тіл, у більшості є сліди насильницької смерті, - ОВА
Експерти Національної поліції в Харківській області ексгумували 59 тіл в Ізюмі. У більшості виявили сліди насильницької смерті.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в телеграмі написав голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

"Тіла 16 цивільних чоловіків та 26 жінок доставлять на подальшу експертизу. 17 - військовослужбовців. Як зазначають фахівці, у більшості - наявні сліди насильницької смерті. Роботи тривають", - написав він.

Синєгубов зазначив, що масові поховання в Ізюмі налічують більше 450 могил.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": На місці масового поховання в Ізюмі знайшли могили шістьох членів однієї родини з 5-річною дитиною. ФОТОрепортаж

Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews 

ТОП-новини

всі новини