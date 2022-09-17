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Представник Папи Римського потрапив під обстріли на півдні України під час гуманітарної місії

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Представник Папи Римського потрапив під обстріли на півдні України під час гуманітарної місії
Представник Папи Римського в Україні, кардинал Конрад Краєвський разом із супроводжуючими особами в cуботу потрапив під обстріл у зоні бойових дій під час перевезення гуманітарної допомоги.

В результаті обстрілу ані кардинал Краєвський, ані ніхто із супроводжуючих осіб не постраждав, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

Як повідомляється, представник Папи Римського здійснював гуманітарну поїздку разом з католицьким та протестантським єпископами у супроводі військовослужбовця ЗСУ.

Зазначається, що вони поїхали роздавати гумодопомогу в населені пункти "куди окрім солдатів ніхто більше не заходить".

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На одному із запланованих етапів поїздки група потрапила під обстріл і кардиналу разом з іншими довелося рятуватися. "Вперше в житті я не знав, куди тікати, адже бігти недостатньо, потрібно знати куди", - сказав кардинал ватиканським ЗМІ, виступаючи у Запоріжжі.

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Топ коментарі

  • Sophia-Maria Duglass
    Розвідку робили для кацапів ?
  • Bob Fayn
    Вперше в житті я не знав, куди тікати ....богу хоть молився?
  • Bob Fayn
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