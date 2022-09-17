Через "бавовну" на херсонському комбінаті ліквідовано 180 російських окупантів, - ГУР
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Головне управління розвідки Міноборони
"Також відомо про наслідки ударів українських Сил Оборони по місцям розташування окупантів в Запорізькій області:
В районі населених пунктів Кам’янка, Гуляйполе, Пологи та Кінські Роздори – до 80 поранених Знищено до 5 одиниць військової техніки;
В районі Василівки – до 15 загиблих так званих "кадирівців", які нещодавно прибули з метою проведення "фільтрації".
В окупованому Перевальську Луганської області після влучання 6 ракет відзначено великі втрати в підрозділах окупантів. Тіла кількома вантажними "Уралами" відвозили в морг лікарні Алчевська. Проводиться процедура упізнання.
В Докучаєвську Донецької області повністю знищено склад продовольства окупантів, який був створений на території ремонтно-механічного центру.
В селі Садок Херсонської області вогнем української артилерії знищено 4 РСЗВ "Град" окупантів", - йдеться у повідомленні.