Через "бавовну" на херсонському комбінаті ліквідовано 180 російських окупантів, - ГУР

Внаслідок ефективних дій українських Сил Оборони, на складі 2 ТОВ "Алкоресурс" на території Херсонського бавовняного комбінату, де розміщувався особовий склад та техніка окупантів, зафіксовано 4 потужних вибухи. Наразі відомо про загибель близько 180 рашистів, яких трьома рефрижераторами вивозили за межі міста. Ще декілька десятків доставлено до медичних закладів Херсону в критичному стані.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Головне управління розвідки Міноборони

"Також відомо про наслідки ударів українських Сил Оборони по місцям розташування окупантів в Запорізькій області:

В районі населених пунктів Кам’янка, Гуляйполе, Пологи та Кінські Роздори – до 80 поранених Знищено до 5 одиниць військової техніки;

В районі Василівки – до 15 загиблих так званих "кадирівців", які нещодавно прибули з метою проведення "фільтрації".

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В окупованому Перевальську Луганської області після влучання 6 ракет відзначено великі втрати в підрозділах окупантів. Тіла кількома вантажними "Уралами" відвозили в морг лікарні Алчевська. Проводиться процедура упізнання.

В Докучаєвську Донецької області повністю знищено склад продовольства окупантів, який був створений на території ремонтно-механічного центру.

В селі Садок Херсонської області вогнем української артилерії знищено 4 РСЗВ "Град" окупантів", - йдеться у повідомленні.