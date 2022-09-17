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Наші захисники поступово витискають загарбників, але потрібен час і зусилля, - Зеленський

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Наші захисники поступово витискають загарбників, але потрібен час і зусилля, - Зеленський
Українські захисники поступово витискають російських загарбників, але ще потрібен час і зусилля.

Про це Президент України Володимир Зеленський заявив під час відеозвернення наприкінці 206-го дня повномасштабної російсько-української війни, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Ситуація на передовій за минулу добу не зазнала суттєвих змін. Збройні сили України, підрозділи нашої розвідки, Служба безпеки України, Нацгвардія поступово, крок за кроком витискають окупантів з нашої землі, але ще потрібен час, ще потрібні зусилля, ще потрібно бути повністю зосередженими на обороні і зберігати всю нашу міцність", – сказав Президент.

Зеленський зауважив, що багато російських солдатів вже усвідомили, що в них немає жодних шансів в Україні, що вони будуть розбиті. Він підкреслив, що найбільш розумні серед них здаються в полон. У цьому контексті глава Української держави гарантував російським військовим поводження згідно з усіма конвенціями щодо військовополонених.

"Ми будемо тиснути і надалі, щоб усі окупанти це зрозуміли. Будемо бити їх міцніше, ніж били до цього", – наголосив Зеленський.

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Топ коментарі

  • Вася Шевченко f77d76ba
    вибачте зелені )))) нічого особистого...))))
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    але Петро Порошенко привіз військовим шість БПЛА «Очі Арти»



    Лідер «Європейської солідарності» передав військовим два комплекси ************* БПЛА проекту «Очі Арти». У комплекси входять шість безпілотників і три станції.

    Військові у захваті, кажуть - такі безпілотники дуже потрібні на фронті. Пояснюють - один дрон може замінити по функціоналу, по виконанню бойових завдань роту солдат: «це можна робити дистанційно, зберегти людські ресурси, фінансові ресурси і часові. Тому що для того, щоб виконати бойове завдання, наприклад на 5-8-10 кілометрів, треба витратити на підготовку певну кількість днів, а отакий безпілотник зробить вам це за кілька годин без втрати вищезгаданих ресурсів
    Проведені вже перші випробування на протидію засобам радіоелектронної боротьби. Вони пройшли блискуче.
    «Ці дрони будуть очима всієї артилерії Збройних Сил України», - додав 5 Президент..
  • 5 копійок
    Ти ж нахвалявся зупинити війну.
  • Pan Lipko
    Слід читати: "ЗСУ поступово прибирають за мною, але потрібно більше часу та крові патріотів"
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