Новини • Допомога Україні, Війна

"Осудом геноцид не спинити", - глава МЗС Литви закликав дати Україні танки

2 68215
"Осудом геноцид не спинити", - глава МЗС Литви закликав дати Україні танки
Міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс після новин про сотні могил у звільненому Ізюмі заявив, що реагувати на це потрібно не словами, а діями.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Європейську правду".

"Слова не змогли запобігти цим масовим похованням. Осуд сам по собі не покладе край цьому геноциду. Танки говорять гучніше за слова. "Озбройте Україну зараз" - це означає зараз", - відреагував Ландсбергіс.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Литва надасть Україні дві партії бронетранспортерів, - глава МЗС Ландсбергіс

Читайте Цензор.НЕТ у Telegram 

Топ коментарі

  • 5 копійок
    Кацапня розуміє коли отримує в рило.
  • Orest Levko
    Дякуємо за підтримку, браття-литовці!!!
  • Autorare Autorare
    Якщо Залужному дати в роспорядження додатково 1000 леопардів, 1000 хаймарсів, необхідну кількість ПРО для збиття яз , війна скінчиться на червоній площі в ********* років за 2
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини