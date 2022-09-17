ЗСУ змінили уяву про сучасну війну, - голова Військового комітету НАТО Бауер

Дії Збройних Сил України у їх боротьбі проти російської агресії фундаментально змінили сам характер сучасної війни, що викликає величезний інтерес у союзників по Альянсу.

Про це у Таллінні під час пресконференції за підсумками зустрічі начальників оборони/начальників штабів країн-союзниць заявив голова Військового комітету НАТО адмірал Роб Бауер (Rob Bauer), повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

Саме так він відповів на запитання журналістів, який саме досвід українських військових у війні проти російських загарбників є новим для НАТО, і чи вивчатимуть такий досвід у європейських військових академіях.

"Україна фундаментально змінила сучасну війну... Наприклад, ми бачили дуже цікаву комбінацію цивільно-військового співробітництва. Ілон Маск надав свої супутникові системи та термінали, що дозволило Україні задіяти супутникові системи – це нове явище у сучасній війні, таке поєднання сил між військовими та, у цьому випадку – приватною компанією", - сказав адмірал.

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За його словами, українські військові дуже креативно використовують західні системи озброєння, інколи так, як сили НАТО ніколи не випробували у "нормальних" умовах. Наприклад, українці встановлювали на автомобільне шасі системи, що зазвичай використовуються на морі, та застосовували ці системи проти російських морських цілей.

"Це ті речі, які дуже цікаво бачити. З іншого боку, тренування в країнах НАТО з 2014 року дозволило українській армії змінити спосіб ведення війни від застарілого постросійського стилю, який спостерігався деякий час тому, до більш сучасного. Особливо це стосується військового управління. Це означає, - ви говорите своїм солдатам, чому вони воюють, і що вони мають досягти, і ви залишаєте виконання цього завдання на якомога більш низькому тактичному рівні. Це те, в чому українці були дуже успішними", - сказав голова Військового комітету НАТО.

Він навів приклад з досвіду славнозвісного Харківського наступу Української армії, коли маленькі тактичні одиниці, на зразок взводу потужністю до 30 військових та на чолі з молодим лейтенантом, брали на себе ініціативу, та швидко відповідали на зміни ситуації на полі бою. В той самий час російські загарбники продовжували чекати на розпорядження від вищого командування.