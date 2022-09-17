НАТО має допомогти Україні швидше звільнити окуповані території, - начальник Сил оборони Естонії Ґерем

НАТО має продовжувати надавати Україні невідкладну військову допомогу, яка допоможе їй якомога швидше досягти миру та звільнити загарбані території, де російські військовослужбовці вчиняють масові звірства проти мирного населення.

Про це сьогодні у Таллінні під час пресконференції за підсумками зустрічі начальників оборони/начальників штабів країн-союзниць заявив начальник Сил оборони Естонії генерал-лейтенант Мартін Ґерем, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Ситуація (в Ізюмі – ред.) не була сьогодні головною темою. Вони, українці, потребують більше допомоги, і що швидше вони звільнять ці окуповані території – то краще. Тому що ми сьогодні бачили, навіть як у глибокому тилу на окупованих територіях, у містах, де не відбувалися активні бойові дії, росія продовжує вбивати та застосовувати тортури проти мирного населення. Люди там не можуть жити нормально. Дедалі знаходять нові могили, сотні людей були вбиті. Тому, так, ми маємо надавати Україні більше зброї, і це було головною темою сьогодні", - наголосив естонський воєначальник.

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Він повідомив, що під час зустрічі начальники штабів НАТО погодилися з висновком, що все середовище безпеки сьогодні зазнало драматичних змін, що знову немає миру в Євроатлантичному просторі. Тож союзники мають поєднати зусилля, щоб позбавити росію спроможності руйнувати міжнародний порядок, що оснований на правилах.

"Агресія, що не отримала відповіді, призведе лише до подальшої агресії. Тому наше найбільш невідкладне завдання – це підтримати Україну. Як начальники штабів, ми маємо продовжувати нашу суттєву військову допомогу для України, оскільки така допомога може змінити хід всієї війни. Будемо сподіватися, вона також наблизить Україну до повернення миру", - підкреслив Ґерем.

При цьому він зазначив, що вирішальним фактором для ефективності такої військової допомоги для України є взаємодія та єдність між союзниками по Альянсу.

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"Зима буде важкою. Але ми маємо залишатися разом та виконувати свої зобов’язання", - додав естонський генерал.