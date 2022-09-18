Росія скоїла понад 34 тисячі воєнних злочинів з початку повномасштабного вторгнення, - Офіс ГПУ

З початку повномасштабного вторгнення російська федерація скоїла 34 441 злочин агресії та воєнний злочин проти України.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це інформує Офіс Генерального прокурора.

Так, із 34 441 факту 33 162 - щодо порушення законів та звичаїв війни; 73 - планування, підготовка або розв'язання та ведення агресивної війни; 30 - пропаганда війни; 1 176 - інші.

Також зафіксовано 15 807 злочинів проти національної безпеки. З них 10 957 - щодо посягання на територіальну цілісність і недоторканість України; 1 702 - державна зрада; 2 364 - колабораційна діяльність; 181 - пособництво державі-агресору; 64 - диверсії; 539 - інші.

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