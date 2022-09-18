Пелосі прибула до Вірменії

Спікерка Палати представників Конгресу США Ненсі Пелосі прибула до столиці Вірменії - Єревану.

Про це передає Цензор,НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

"Візит триватиме до 19 вересня. За цей час Пелосі зустрінеться з прем'єр-міністром Вірменії Ніколом Пашиняном, спікером Національних Зборів країни Аленом Симоняном та іншими високопосадовцями", - йдеться у повідомленні.

Пелосі стала найвищим представником США, який відвідав Вірменію після оголошення незалежності.

"Візит делегації Конгресу до Вірменії є потужним символом твердої прихильності США до мирної, процвітаючої та демократичної Вірменії, а також стабільного та безпечного Кавказу", – заявила Пелосі перед візитом.

Візит спікерки Палати представників Конгресу США відбувається на тлі чергового загострення конфлікту між Вірменією та Азербайджаном.

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