Зараз не епоха війни, - прем’єр Індії Моді - Путіну

Прем’єр-міністр Індії Нарендра Моді сказав президентові Росії Володимиру Путіну, що зараз не час для війни.

Як інформує Цензор.НЕТ, із посиланням на CNN, про це Моді заявив Путіну під час саміту Шанхайської організації співпраці в Узбекистані

"Я знаю, що сьогоднішня епоха — не епоха війни, і ми багато разів говорили з вами по телефону на тему, що демократія, дипломатія та діалог — це всі речі, які стосуються світу... У нас обов'язково буде можливість обговорити, як ми можемо стати на шлях миру найближчими днями, я також здобуду можливість зрозуміти вашу точку зору", - зазначив він.

Коментарі Моді були оприлюднені через день після того, як Путін визнав, що Китай також має "питання і побоювання" з приводу російського вторгнення.

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