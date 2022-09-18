Новини

Зараз не епоха війни, - прем’єр Індії Моді - Путіну

16 40044
Зараз не епоха війни, - прем’єр Індії Моді - Путіну
Прем’єр-міністр Індії Нарендра Моді сказав президентові Росії Володимиру Путіну, що зараз не час для війни.

Як інформує Цензор.НЕТ, із посиланням на CNN, про це Моді заявив Путіну під час саміту Шанхайської організації співпраці в Узбекистані

"Я знаю, що сьогоднішня епоха — не епоха війни, і ми багато разів говорили з вами по телефону на тему, що демократія, дипломатія та діалог — це всі речі, які стосуються світу... У нас обов'язково буде можливість обговорити, як ми можемо стати на шлях миру найближчими днями, я також здобуду можливість зрозуміти вашу точку зору", - зазначив він. 

Коментарі Моді були оприлюднені через день після того, як Путін визнав, що Китай також має "питання і побоювання" з приводу російського вторгнення.

Також читайте: США закликають Індію і надалі стримувати зростання ціни на російську нафту

Топ коментарі

  • Юрий Педаченко
    Ещё один желающий "понять ****а". Вы сначала в психушку сходите, поговорите с шизофреником или параноиком, постарайтесь его понять и переубедить. Если получится, то звоните в кремль. Пока, медицина считает такое занятие бесперспективным
  • Garry Grant
    "...зрозуміти вашу точку зору...". Ех,гітлер не дожив до таких гарних для нього часів. Якийсь довбаний індус теж намагався би хрозуміти його точку зору. Що,***** відбувається в цьому світі? Невже лише наявність ядерної зброї в руках неадекватів нівелює весь загальносвітовий порядок?🤦
  • al29
    Ні. Опускають путлера і мордор. Причому усі, включно з Узбекістаном та Киргизією.
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини