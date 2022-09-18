Закуплені Росією іранські дрони є загрозою для українських сил, - WSJ
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє The Wall Street Journal із посилання на українських командирів.
Як пише газета, упродовж минулого тижня безпілотники Shahed-136, перефарбовані та перейменовані на Герань-2, все частіше почали зʼявлятися над українськими бронетанковими та артилерійськими позиціями на північному сході Харківської області.
Командир артилерії 92-ї окремої механізованої бригади ЗСУ, полковник Родіон Кулагін розповів, що лише в районі дій його бригади іранські безпілотники, які зазвичай літають парами, а потім врізаються в ціль, знищили дві 152-мм самохідні гаубиці, дві 122-мм самохідні гаубиці, а також два бронетранспортери.
Перед таким масштабним застосуванням Shahed-136 Росія їх випробувала минулого місяця, каже Кулагін. За його словами, окупанти завдали за допомогою дрона удар по 155-мм американській гаубиці M777, ще один вийшов з ладу, але був відновлений.
Полковник зазначив, що іранські безпілотники досить малі та літають низько — це ускладнює їхнє виявлення українськими системами протиповітряної оборони.
Вперше про застосування безпілотника з Ірану повідомляли 13 вересня. Збройні сили України збили Shahed-136 у Куп’янську. На початку вересня США запровадили санкції проти трьох компаній з Ірану, які виробляють ударні безпілотники, що постачаються до РФ.