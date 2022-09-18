На південному напрямку ЗСУ знищили 62 окупанти, 5 одиниць броньованої техніки та ворожу баржу, - ОК "Південь"
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Оперативне командування "Південь".
"Противник поступається позиціями, втрачаючи тактично вигідне положення. Однак, не полишає спроб випробовувати на міцність наші підрозділи", - зазначають українські військові.
В ОК "Південь" розповіли, що окупанти силами до взводу за підтримки двох танків Т-72 та іншої броньованої техніки, проводили штурмові дії, але успіху не мали.
"Втративши дві бойові машини десанту та третину живої сили, ворог відступив", - вказують наші воїни.
Авіація Збройних сил України протягом бойового дня завдала 3 удари по російських окупантах.
Унаслідок цих атак РФ втратила 2 безпілотні літальні розвідники оперативно-тактичного рівня.
Своєю чергою ракетно-артилерійськими підрозділами ЗСУ було виконано понад 320 вогневих завдань.
Завдяки діям українських військових забезпечено вогневий контроль:
- транспортних шляхів;
- логістичних центрів;
- маневрів і передислокації;
- пунктів базування та управління ворожих підрозділів.
"Унаслідок чого в окупантів зруйновано плани на відновлення пропускних спроможностей Антонівського залізничного мосту, який вони намагалися полагодити. А також відмінусовано одну одиницю альтернативного флоту - баржу, за допомогою якої вони намагалися доправляти озброєння та техніку", - пояснили в ОК "Південь".
Продірявлену "посудину" знищено разом із навантаженою військової технікою та супровідним персоналом.
"Загалом підтверджені втрати ворога становлять 62 солдати та 5 одиниць броньованої техніки", - додали в Оперативному командуванні.