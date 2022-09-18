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Україна обов’язково повернеться у Херсон, Бердянськ і всі окуповані міста, - Зеленський

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Україна обов’язково повернеться у Херсон, Бердянськ і всі окуповані міста, - Зеленський
Україна обов’язково повернеться в усі окуповані Росією міста, зокрема у Херсон і Бердянськ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на відеозвернення президента Володимира Зеленського.

Глава держави зазначив, що 17 вересня у кількох наших містах мали б відзначатися їхні дні. Зокрема в Херсоні та Бердянську, які поки що залишаються під контролем загарбників.

"Поки що. Хоч би які сили окупанти витрачали на них і хоч би що вони там не розказували, наш Херсон і наш Бердянськ жодної хвилини не втрачали своєї української душі, жодної хвилини не втрачали віри в Україну. І жодної хвилини ми про них не забуваємо й обов’язково повернемося", - наголосив Зеленський.

Президент також розповів, що звільнені райони Харківської області повертаються до життя: доправляються продукти та ліки; з‘являється енергозабезпечення; привезено пенсії; відновлюється робота транспорту й залізниці.

"Настане час - відбудуємо й усе, що зруйнували окупанти. І буде день, коли я зможу сказати це про кожне наше місто, яке поки що під окупацією. І про Херсон, і про Бердянськ, і про Донецьк, і про Луганськ, і про Маріуполь. Звичайно, і про Крим. Україна повернеться. Україна переможе!" - додав глава держави.

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Топ коментарі

  • Super Gut
    Можна скільки завгодно знімати патріотичні відосіки, однак за розмінування Чонгару, за вилучені клістони у частинах ппо, за знищення ракетної програми, за продаж гуманітарки під час війни, за призначення рашистскою агентури на ключові для державної безпеки посади, за непідготовку до війни та ще за багато злочинів, цей бородатий вилупок має відповідати в суді.
  • Влад Казарецький
    Це ті які ви "хероїчно здали" разом з-
  • Garry Grant
    Досить вже обіцяти. Закрий рота.
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