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Путін як лідер терористичної держави підтвердив свій статус на весь світ, - представник ГУР Юсов

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Путін як лідер терористичної держави підтвердив свій статус на весь світ, - представник ГУР Юсов
Ракетні удари по ЗАЕС, Харківській ТЕЦ, гідроспорудах у Кривому Розі - це прямий тероризм з боку Росії та її керівництва.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це заявив представник Генерального управління розвідки Андрій Юсов в ефірі телеканалу Еспресо.

Він зазначив, що заяви Путіна - це важливий аспект, бо невід'ємною складовою терористичної організації є взяття на себе відповідальності за скоєний злочин.

"Путін як лідер терористичної держави підтвердив на весь світ свій статус і сказав, що Росія цілеспрямовано б'є по об'єктах критичної інфраструктури, по енергетичній інфраструктурі, по цивільних об'єктах. Аби напередодні зими залишити мільйони людей без світла, без тепла, без транспортного сполучення, щоб знищити можливість функціонування цивільної інфраструктури України", - наголосив Юсов.

Представник ГУР підкреслив, що Росія давно не має належної кількості високоточної зброї. Агресор стріляє по Україні ракетами класу "Х".

"Це застарілі радянські ракети, які здебільшого нищать цивільну інфраструктуру, як і комплекси С-300, які мають працювати, як система ППО, але використовуються по наземних цілях. Оборонним цілям вони майже не шкодять, а цивільну інфраструктуру знищують", - додав розвідник.

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Топ коментарі

  • Olena Lynch
    Вчора слухав виступ Тайри у Вашингтоні. Вона переповіла свій діалог з одним росіянином у підвалі. "Знаєш, чому ми тебе катуємо?", - спитав він. "Тому що можете", - відповіла Тайра. ТОМУ ЩО ЦИВІЛІЗОВАНІ КРАЇНИ ДОЗВІЛЯЮТЬ РАШИСТАМ ЦЕ РОБИТИ.

    Раби катують, тому що можуть. Бо війна дає їм можливості вперше в житті відчути себе "хазяїном". Війна для руських - єдиний спосіб самоствердження та вивільнення. У вбивствах та катуваннях розкривається увесь їх творчий потенціал. У вбивствах і катуваннях вивільняються роки їхнього страху перед господарями, які є рабами інших господарей і так до самої гори, яку займає людина, яка є боягузливим Верховним рабом Росії.

    Декласоване, дегуманізоване дике суспільство.

    Сергей Высоцкий
  • arye z.
    Якби у жителів росії були очі, вуха та мізки, якби вони в коротку хвилину між переглядом "переможного" телевізора і поїданням гнилого обіду дали собі працю замислитися, то обов'язково поцікавилися б - А як воно так виходить, що ми, великі і сильні, ми всіх уже перемогли, а зброю випрошуємо в Ірані, Китаї та Північній Кореї, а нашого Великого Вождя, перед яким тремтить твій світ, як пацана наставляє індійський прем'єр. Як воно так, адже ще 40-50 років тому ми ці країни навчали основ ********* життя і за вуха тягли з феодалізму до прогресу, а тепер вони навчають нас. Може, винен хтось, а...?
  • Гадський Папа
    Обрати наркошу-шизоїда, який ГАДИВ на Україну зі сцен 20 років, який відкрито продався мацквє у 1997-му, який рекламував януковоща(2 Майдани, один В КРОВІ!!!), який окупантові створив ідеальні умови, який внаглу, відверто у грубій, отруйній до блювоти душевної, формі "ат іміні України" ср@вся з державами, що Україні КОСМІЧНО допомагали й допомагають, який у перші дні свого вспливання з унітазу на крісло Гетьмана, смердів, що "міня ні звалі, зачєм мінє НАТО й ЄС", який ВСЕ створив для втрати боєздатності достойного рівня Війська, систематично висмикує від свого "початку" СПРАВЖНІХ стратегів-тактиків й керівників, - це хіба не ознака того, що в нас не тільки "Декласоване, дегуманізоване дике суспільство.", а ще й ДЕГРАДОВАНЕ?...
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