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Українські війська розширюють позиції та можуть оточити російські сили, які утримуються навколо Лимана, - ISW

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Українські війська розширюють позиції та можуть оточити російські сили, які утримуються навколо Лимана, - ISW
Українські захисники розширюють позиції на схід від річки Оскол і на північ від річки Сіверський Донець. ЗСУ можуть оточити російські війська, які утримуються навколо Лимана.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на даніІнституту вивчення війни (ISW).

"Подальше українське просування на схід вздовж північного берега Сіверського Дінця може зробити позиції Росії навколо Лимана непридатними та відкрити підступи до Лисичанська та, зрештою, до Сєверодонецька", - зазначили аналітики.

В ISW вказують, що сили РФ у Лимані все ще складаються значною мірою з резервістів БАРС (резерву російської бойової армії) та залишків підрозділів, розгромлених під час контрнаступу ЗСУ в Харківській області.

"Росіяни, схоже, не спрямовують туди підкріплення з інших місць", - додали в Інституті вивчення війни.

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Топ коментарі

  • Olena Lynch
    Якщо підкріплення рашистом немає, то наші точно їх там оточать. Здихайте суки рашiстьки.
  • Rar4k Rar4kp
    Там соснові ліси і Сіверський Донець. Можна і тут було б застосувати тактику просочування малих маневрених груп в глибину оборони противника та ударів по тилам, з подальшим виходом на Зарічне і Кремінну. У разі успіху під Кремінною наступні удари завдавати на Сватове з Кремінної і з плацдарму у Боровій. Допоміжний удар-з півночі, з Куп'янська на Нижню Дуванку...Звісно, ГШ і ОУВ видніше...
  • Валентина Саюн c856325a
    Так ЗСУ і займають лісову частину. Якщо Лиман звільнити, багато варіантів подальшому розвитку дій. Так,штабу видніше,лиш би оп не заважав
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