Минулої доби окупанти обстріляли цивільну інфраструктуру в районі 29 населених пунктів на Запоріжжі, - ОВА

У Запорізькій області військові РФ обстріляли за минулу добу цивільну інфраструктуру в районі 29 населених пунктів.

Про це в телеграмі повідомляє Запорізька обласна військова адміністрація, передає Цензор.НЕТ.

"За повідомленням ГУНП у Запорізькій області за минулу добу окупанти обстріляли цивільну інфраструктуру у районі населених пунктів Вільноандріївка, Полтавка, Дорожнянка, Оріхів, Темирівка, Таврійське, Гуляйполе, Білогір'я, Залізничне, Ольгівське, Щербаки, Степногірськ, Преображенка, Новояковлівка, Мала Токмачка, Павлівка, Новоданилівка, Новоандріївка, Новопавлівка, Червоне, Чарівне, Нове, Малинівка, Новокарлівка, Щербаки, Приморське, Кам'янське, Малі Щербаки, Степове. Надійшло 30 повідомлень про руйнування об’єктів цивільної інфраструктури в результаті обстрілів російськими окупаційними військами", - повідомили в ОВА.

На Запорізькому напрямку ситуація за останню добу не зазнала суттєвих змін. Противник основні зусилля зосереджує на утриманні зайнятих рубежів. Протягом минулої доби ворог здійснив обстріли позицій українських захисників застосовуючи при цьому танкове озброєння, реактивну та ствольну артилерію вздовж усієї лінії зіткнення.



Також додається, що протягом минулої доби проводилась евакуація цивільного населення з тимчасово окупованої території. Евакуйовано 882 людей, з них 192 – діти.

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