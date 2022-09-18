Україна отримує дедалі більше сучасної зброї, - голова Військового комітету НАТО Бауер

Глава військового комітету НАТО адмірал Роб Бауер заявив, що в Україну потрапляє дедалі більше нової сучасної зброї.

Про це він заявив в Таллінні журналістам на конференції командувачів збройними силами Союзу, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Альянс загалом погодився надавати Україні нелетальну допомогу, але країни НАТО самостійно надають Україні військову допомогу, зокрема постачанням озброєнь. Таким чином, в Україну потрапляє дедалі більше нової зброї", - заявив він.

За словами адмірала, на зустрічі розглядалося питання підтримки України, а також підвищення ефективності оборони східного крила НАТО.

Бауер сказав, що вперше на конференцію були запрошені Фінляндія та Швеція, які, хоч і не є членами союзу, "але перебувають на шляху членства в НАТО".

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У Таллінні 16-18 вересня під головуванням Бауера проходить конференція комітету, до якого входять командувачі збройних сил усіх країн альянсу.

Командувачі розглядають стратегічні завдання альянсу, реалізацію рішень Мадридського саміту НАТО зі стримування та оборони.

Військовий комітет збирається двічі на рік на наради глав оборонних відомств у штаб-квартирі НАТО в Брюсселі і щорічно конференція проводиться в одній із союзних країн.