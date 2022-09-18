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Австралія не запроваджуватиме візові санкції для росіян

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Австралія не запроваджуватиме візові санкції для росіян
Австралія не буде приєднуватися до візових санкцій. Російські туристи й далі зможуть приїжджати в країну на відпочинок.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters

За словами міністра оборони Австралії Річарда Марлеса, санкції спрямовані проти уряду Російської Федерації, а не проти громадян РФ, і "це не те, що ми розглядаємо зараз".

При цьому він відмовився відповідати на питання про поставлене Україні озброєння, зокрема про Bushmaster та інші транспортні засоби.

Варто зазначити, що влада Австралії вже запровадила санкції щодо сотень російських фізичних і юридичних осіб. На цей момент в'їзд до країни заборонений президенту РФ Володимиру Путіну, міністру закордонних справ Сергію Лаврову, главі Міноборони Сергію Шойгу, прем'єр-міністру Михайлу Мішустіну та іншим.

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Топ коментарі

  • Garry Grant
    Антиподи розповідають казки про "харошіх расєян і плахоє правітєльство". Цікаво,а геноцид в Україні хто вчиняє фізично? *****,чи все ж таки "громадяни ереф"? Шо тим австралійцям до цих нюансів за тисячі кілометрів звідси?🤦
  • ЗА ДЕРЖАВУ ОБИДНО
    в армии орков не уряд Російської Федерації, а громадяне РФ ,........
  • Антип61
    Кацапи - гарний корм для місцевих крокодилів. Нехай звикають до нього, а самих морозостійких з них потім у австралійців для нашого прикордонного рову купимо.
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