Австралія не запроваджуватиме візові санкції для росіян

Австралія не буде приєднуватися до візових санкцій. Російські туристи й далі зможуть приїжджати в країну на відпочинок.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters

За словами міністра оборони Австралії Річарда Марлеса, санкції спрямовані проти уряду Російської Федерації, а не проти громадян РФ, і "це не те, що ми розглядаємо зараз".

При цьому він відмовився відповідати на питання про поставлене Україні озброєння, зокрема про Bushmaster та інші транспортні засоби.

Варто зазначити, що влада Австралії вже запровадила санкції щодо сотень російських фізичних і юридичних осіб. На цей момент в'їзд до країни заборонений президенту РФ Володимиру Путіну, міністру закордонних справ Сергію Лаврову, главі Міноборони Сергію Шойгу, прем'єр-міністру Михайлу Мішустіну та іншим.

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