Між Харковом та Чугуєвом поновили рух електричок

Укрзалізниця відновила рух електропоїздів за маршрутом Чугуїв - Харків - Чугуїв.

Про це повідомила мер Чугуєва Галина Мінаєва, інформує Цензор.НЕТ.

"Приємна звістка для мешканців Чугуївської громади: відновлено рух електропоїздів за маршрутом Чугуїв - Харків - Чугуїв. Це, безумовно, важливий крок в налагодженні нормального життя, яке було зруйноване російським агресором у лютому цього року", - написала вона.

Як повідомляла пресслужба Південної залізниці, рух поїздів на деяких маршрутах було призупинено через пошкодження інфраструктури внаслідок бойових дій. Однак 14 вересня відновлено сполучення з деокупованими територіями, а 19-го знову починає курсувати рейковий автобус Харків - Дергачі.

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