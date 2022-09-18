Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 54 480 осіб, 217 гелікоптерів, 2 210 танків, 1 309 артсистем та 4 718 броньованих машин. ІНФОГРАФІКА

Російські загарбники, які вдерлися на територію України, продовжують зазнавати втрат. Станом на ранок 18 вересня втрати особового складу противника становлять приблизно 54 480 осіб.