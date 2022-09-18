Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 54 480 осіб, 217 гелікоптерів, 2 210 танків, 1 309 артсистем та 4 718 броньованих машин. ІНФОГРАФІКА
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Російські загарбники, які вдерлися на територію України, продовжують зазнавати втрат. Станом на ранок 18 вересня втрати особового складу противника становлять приблизно 54 480 осіб.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу ЗСУ.
Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02 по 18.09 орієнтовно становлять:
особового складу - близько 54480 (+230) осіб ліквідовано,
танків - 2210 (+8) од,
бойових броньованих машин - 4718 (+17) од,
артилерійських систем - 1309 (+3) од,
РСЗВ - 312 (+0) од,
засоби ППО - 168 (+0) од,
літаків - 251 (+0) од,
гелікоптерів - 217 (+1) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня - 918 (+7),
крилаті ракети - 238 (+2),
кораблі /катери - 15 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн - 3578 (+7) од,
спеціальна техніка - 122 (+1).
"Дані уточнюються", - додали у Генштабі.