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Росіяни обстріляли Очаків, є поранені та руйнування

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Росіяни обстріляли Очаків, є поранені та руйнування
Окупанти обстріляли Очаків на Миколаївщині. Двоє людей поранені, є зруйновані будинки.

Про це повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, окупанти почали обстрілювати Очаків о 13:37 в суботу, 17 вересня. Тоді вони влучили по відкритих територіях, і постраждалих не було.

"Вночі, 18 вересня, з 00:30 ворог продовжив обстріли м. Очаків. Внаслідок чого важких поранень зазнали дві людини. Пошкоджено житлові будинки. У деяких районах міста немає доступу до мережі Інтернет", - написав Кім у телеграм.

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Також 17 вересня ворог бив по с. Червоне Воскресенської громади, - додав він. Крім того, росіяни стріляли біля сіл Широке, Червона Долина та Поляна Широківської громади. Постраждалих та руйнувань немає.

Топ коментарі

  • Валентина Саюн c856325a
    Нічого, ще трохи і понесе з України у синеє море кров ворожу. Тримайтесь і бережіть себе
  • Чиста Пречиста
    Сьогодні зранку - знову активні бойові дії на правобережжі. Всім тиловим населенним пунктам довкола - бігати в укриття! Побажаємо суттєвих успіхів ЗСУ!
  • Огусто
    Частенько їздив на море в Солончаки, Аджигольський лиман. Класне місце, поки туди масово не поперли деякі особи. Засирати стали. Потім рибалки почали ставити перепони, природа відродилась, сміття прибрали. І тут прийшли орки... *****, усе в руїни.
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