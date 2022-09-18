На звільнених територіях Харківщини вже зареєстровано 241 воєнний злочин військ РФ, - поліція

У звільнених населених пунктах Харківської області поліція вже зареєструвала 241 воєнний злочин російських військових.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це поліція Харківської області повідомляє у Телеграмі.

"Слідчими підрозділами Національної поліції України здійснюються заходи щодо реєстрації воєнних злочинів у звільнених населених пунктах. Всього з початку деокупаційних заходів зареєстровано 241 воєнний злочин", - йдеться у повідомленні.

За добу поліція Харківщини відреагувала на 1639 повідомлень від громадян, які надійшли на спецлінію 102.

На блокпостах правоохоронці разом з військовими перевірили 2438 транспортних засобів.

За підозрою у причетності до диверсійно-розвідувальних груп та у проведенні пропагандистської діяльності до територіальних підрозділів доставлені для перевірки 9 осіб.

Поліцейські виявили три факти незаконного обігу наркотиків і затримали осіб, у яких вилучили наркотичні речовини.

Відновили роботу підрозділи поліції на звільнених територіях. Співробітники поліції забезпечують публічну безпеку і порядок на шести напрямках: Балаклійському, Куп’янському, Ізюмському, Золочівському, Липецькому та Вовчанському.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У звільнених районах Харківщини знайдено вже понад десять катівень у різних містах і селищах, - Зеленський. ВIДЕО

Тривають роботи з обстеження і розмінування населених пунктів. Працівники вибухотехнічної служби обстежили загалом майже 285,5 гектарів, вилучили 6462 вибухонебезпечних предметів, знищили - 86.

Поліція просить повідомляти про злочини або події на звільнених територіях на цілодобову гарячу лінію 102, до чергової частини Головного управління Національної поліції у Харківській області за телефоном (050)302 20 44 або через чат-бот @Kharkiv102_bot.