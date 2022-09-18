Глава МЗС Молдови Попеску вимагає притягнути до відповідальності винних за звірства в Ізюмі

Міністр закордонних справ та євроінтеграції Молдови Ніку Попеску відреагував на повідомлення про масові поховання у звільненому від російських окупантів Ізюмі.

Як передає Цензор.НЕТ, про це міністр написав у своєму Twitter.

"Глибоко вражений жахами російської окупації, коли з'являються кадри зі звільненого Ізюма. Винні мають відповісти за ці звірства", - написав Попеску.

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Нагадаємо, Генштаб ЗСУ 16 вересня оприлюднив фото масового поховання в Ізюмі. Згодом президент Володимир Зеленський розповів про понад 400 тіл зі слідами тортур. У Мінреінтеграції ж припустили, що кількість жертв може бути більшою, ніж у Бучі.

Голова Нацполіції Ігор Клименко поінформував про 10 російських катівень у Вовчанську, Куп'янську, Балаклії та Ізюмі. Одна з них була розташована в Балаклійському відділі поліції. Начальник ГУ НП у Київській області Андрій Нєбитов розповів, що там "росіяни в масках катували мирних жителів оголеними електричними дротами".

В Інституті вивчення війни припустили, що українські захисники під час звільнення окупованих населених пунктів, ймовірно, продовжуватимуть знаходити докази російських воєнних злочинів і звірств.