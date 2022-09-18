Морські піхотинці минулої доби знищили ворожий танк, 3 броньовані машини та гаубицю "Мста-С", - ВМС

17 вересня військові частини та підрозділі Командування морської піхоти Військово-Морських Сил Збройних Сил України, які входять до складу угруповань продовжували виконувати завдання щодо відсічі повномасштабної збройної агресії Російської Федерації.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ВМС ЗСУ.

"Артилерійські військові частини та підрозділи Командування морської піхоти ВМС ЗС України наносили вогневе ураження по загарбниках, в результаті чого наші воїни знищили 1 танк, 3 бойові броньовані машини та самохідну гаубицю "Мста-С". Остаточні втрати ворога уточнюються", - йдеться у повідомленні.

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