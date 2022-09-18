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Окупанти відкрили вогонь під час евакуації пацієнтів психлікарні у Стрілечому. Загинуло четверо медиків, - Синєгубов

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Окупанти відкрили вогонь під час евакуації пацієнтів психлікарні у Стрілечому. Загинуло четверо медиків, - Синєгубов
Окупанти відкрили вогонь під час евакуації пацієнтів психіатричної лікарні у Стрілечому. Загинуло 4 медиків, 2 пацієнтів поранені.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Харківської ОВА Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ.

"Окупанти безжально тероризують мирне населення. У селі Стрілече, Харківського району, медики намагалися здійснити евакуацію пацієнтів психіатричної лікарні. Медичні працівники навіть під обстрілами, ризикуючи життями, намагалися врятувати хворих. Вдалося евакуювати 30 пацієнтів, всього ж у закладі - більше 600", - йдеться у повідомленні.

За словами Синєгубова, під час евакуації росіяни розпочали масований обстріл.

"За попередніми даними, на жаль, загинули 4 медичних працівників, 2 пацієнтів поранені. Висловлюємо глибокі співчуття та шану, це вчинки Героїв! На жаль, росіяни не зупиняються ні перед чим - військові злочинці та терористи!", - зауважив Синєгубов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Вночі окупанти обстріляли Чугуївську громаду. У Стрілечому вдарили з танка по цивільному авто, загинуло дві жінки, - Синєгубов

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Топ коментарі

  • Антип61
    В цьому є немала заслуга гАмнесті Інтернешнл.
  • Onufri Zagloba
    Вони не доходили. Вони такі були звжди. В 1709 р в Батуриті вони вбивали вагітних жінок пиками в черево. А до того вони вирізали населення Новгорода, Пскова, ... Перелік звірств кацапів на разі не може бути повний бо більшість їх звірячих вчинків не документовано.
  • Вася Шевченко f77d76ba
    пропали где-то , хоть в интерпол подавай...
    как надо - молчат, как рыба об лед...
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