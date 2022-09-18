Окупанти відкрили вогонь під час евакуації пацієнтів психлікарні у Стрілечому. Загинуло четверо медиків, - Синєгубов
Про це повідомив у телеграм-каналі глава Харківської ОВА Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ.
"Окупанти безжально тероризують мирне населення. У селі Стрілече, Харківського району, медики намагалися здійснити евакуацію пацієнтів психіатричної лікарні. Медичні працівники навіть під обстрілами, ризикуючи життями, намагалися врятувати хворих. Вдалося евакуювати 30 пацієнтів, всього ж у закладі - більше 600", - йдеться у повідомленні.
За словами Синєгубова, під час евакуації росіяни розпочали масований обстріл.
"За попередніми даними, на жаль, загинули 4 медичних працівників, 2 пацієнтів поранені. Висловлюємо глибокі співчуття та шану, це вчинки Героїв! На жаль, росіяни не зупиняються ні перед чим - військові злочинці та терористи!", - зауважив Синєгубов.