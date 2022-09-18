Ексголова МЗС Румунії Марга виступив за розділ України: "Це все території інших держав"

Колишній глава МЗС та Міністерства освіти Румунії Андрій Марга, який востаннє працював в уряді 2012 року, а за радянських часів був інформатором румунської Секуритате, зробив заяву про необхідність розділити частину території України.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на ТСН.

Зокрема, Марга зазначив, що Україна повинна віддати свої території чотирьох державам - Угорщині, Польщі, Румунії та Росії.

Про це політик заявив цього тижня у виступі на книжковому фестивалі "Alba Transilvana" у румунському місті Альба Юлія.

"Я стверджую це з усією відповідальністю - Україна в неприродних межах. Вона має віддати свої території: Закарпаття - Угорщини, Галичину - Польщі, Буковину - Румунії, а Донбас та Крим - Росії. Це все території інших держав, не України", - наголосив Марга.

Читайте: Орбан на закритій зустрічі виголосив проросійську та антиєвропейську промову і пообіцяв блокувати санкції проти РФ, - Радіо Свобода

Він також додав, що нині конфлікт можна вирішити тільки шляхом переговорів з Росією за посередництва Америки, Німеччини та Китаю, а також запевнив, що Україна нібито "далека від демократії".

Українське посольство у Румунії, своєю чергою, відповіло, що такі заяви є неприйнятними ні за яких обставин.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Російські танкери обходять заборону входження в порти ЄС - перевантажують нафту в морі, - ЗМІ

"Вони є особливо кричущим порушенням у той час, коли Україна героїчно захищає свою незалежність і безпеку всієї Європи. Ми шкодуємо, що колишній міністр європейської демократичної держави Марга робить заяви, які ставлять під сумнів основні принципи міжнародного права, особливо непорушність кордонів. Повна повага до цих принципів є основою безпеки та стабільності на континенті", - йдеться на офіційній сторіці посольства у Twitter.