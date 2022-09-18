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П’яні окупанти розважалися в Маріуполі стріляниною з автоматів

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П’яні окупанти розважалися в Маріуполі стріляниною з автоматів
Росіяни поширюють чутки про ДРГ, що підкріплюють під час комендантської години автоматними та кулеметними чергами.

Про це повідомляє радник мера Маріуполя Петро Андрющенко, інформує Цензор.НЕТ.

"Черговий вечір з автоматними пострілами. Приморський та Лівобережний район окупанти влаштували стрілянину. Причина стандартна - алкоголь та страх. Аби виправдати своє знаходження в тилу росіяни поширюють чутки про наявність ДРГ, що підкріплюються автоматними та кулеметними чергами під час комендатськоі години", - написав він.

Андрющенко зазначив, що ніхто з цивільних не постраждав.

"Такий собі феєрверк на День окупованого міста", - додав він.

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Топ коментарі

  • Дмитрий Величко f50a5c94
  • Вася Шевченко f77d76ba
    и погоде )))))))
    ///
    Так виглядає кабіна російского літака

    https://t.me/chanel24/54452

    Коли у пілота не працює дисплей, шасі, гальма, паливний насос та автопілот,
    починаємо вірити, що вони сюди папалі случяйна
  • Bob Fayn
    Памятник был изготовлен курганским заводом «Курганстальмост» и был преподнесен Владиславу Третьяку в качестве подарка на его юбилей.
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