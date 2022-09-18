На території ЗАЕС перебувають 500 російських військових, - Зеленський

На території Запорізької атомної електростанції (ЗАЕС) наразі перебувають 500 російських військових.

Про це президент України Володимир Зеленський заявив в інтерв'ю Reuters, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на фейсбук-сторінку глави держави.

"На окупованій Запорізькій атомній електростанції сьогодні перебувають 500 бойовиків", - наголосив глава держави. Він знову згадав висновки МАГАТЕ, згідно з якими для нормального функціонування ЗАЕС Росія має повністю демілітаризувати територію. І це, переконаний Зеленський, не забезпечить повну безпеку. Наразі жоден із шести блоків станції не працює.

"Не працює ціла електростанція, шість блоків, в момент енергетичної кризи не лише в Україні, але й у Європі, коли ми можемо постачати дешеву електрику звичайним людям у Європі. Росія каже: ми тут ні до чого, це санкції, вони впливають на ціни на електрику. Ось вам приклад. Окупували станцію, загрожують ядерною кризою, відключили повністю, станція не генерує дешеву електрику для Європи. Польща хоче, Румунія хоче, Молдова… Всі хочуть, і ми можемо допомогти державам. Вони (росіяни. - Ред.) все це роблять спеціально. Хто вони? Терористи. Тому ми і боремося з тероризмом", - підкреслив глава держави.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Запорізька АЕС знову отримує живлення від української електромережі, - МАГАТЕ

Водночас, на думку глави держави, піти на ту чи іншу угоду з Кремлем – це "найгірший результат". "Це тоді точно початок третьої світової війни. Не може бути діалогу з людьми, які загрожують ядерною зброєю", - упевнений Зеленський.