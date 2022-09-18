Новини • Агресія Росії проти України, Війна

Міністерка оборони Чехії Чернохова про звірства росіян в Україні: Кожен, хто заперечує, що Росія є агресором, несе свою частку вини за ці вбивства

1 71017
Міністерка оборони Чехії Чернохова про звірства росіян в Україні: Кожен, хто заперечує, що Росія є агресором, несе свою частку вини за ці вбивства
Чехія продовжить надавати Україні військову і гуманітарну допомогу, аби покласти край війні з "путінськими нацистами".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Twitter міністерки оборони Чехії Яни Чернохової.

"Кожен, хто заперечує, що Росія є агресором, і критикує те, що ми допомагаємо покласти край війні з путінськими нацистами та терористами, постачаючи військову техніку та гуманітарну допомогу, несе свою частку вини за ці вбивства. Ми не припинемо допомагати. Ми просто зупинимо російських мерзотників якнайшвидше", - написала вона.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Німеччина закликає залучити ООН до розслідування воєнних злочинів в Ізюмі

Топ коментарі

  • Дмитрий Величко f50a5c94
  • Чайка Київ
  • Bob Fayn
    а чому Шольц ы Макрон до Орбана не звонить
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини