Міністерка оборони Чехії Чернохова про звірства росіян в Україні: Кожен, хто заперечує, що Росія є агресором, несе свою частку вини за ці вбивства
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Чехія продовжить надавати Україні військову і гуманітарну допомогу, аби покласти край війні з "путінськими нацистами".
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Twitter міністерки оборони Чехії Яни Чернохової.
"Кожен, хто заперечує, що Росія є агресором, і критикує те, що ми допомагаємо покласти край війні з путінськими нацистами та терористами, постачаючи військову техніку та гуманітарну допомогу, несе свою частку вини за ці вбивства. Ми не припинемо допомагати. Ми просто зупинимо російських мерзотників якнайшвидше", - написала вона.