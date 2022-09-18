Стрілянина у Херсоні - провокація окупантів, - ОК "Південь"
Про це в ефірі телемарафону заявила речниця оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Ліга.нет.
Росіяни на окупованих територіях намагаються проводити диверсії, щоб дискредитувати дії ЗСУ, сказала речниця ОК "Південь".
За її словами, саме такі провокації окупанти здійснили у Херсоні 16 та 17 вересня.
"Російські військові намагаються донести інформацію [херсонцям], що їх не звільняють, а захоплюють. Саме тому провокації зі стріляниною посеред Херсона, провокації з вибухами, різноманітні події, які вони висвітлюють насамперед на своїх пропагандистських каналах... Саме на це потрібно звертати увагу. Якщо подія ще не закінчилася, а вже кореспондент рашистського телебачення у вирві подій – робіть, будь ласка, висновки", – розповіла Гуменюк.
Речниця ОК "Південь" нагадала, що військові попереджали, що з 17 по 20 вересня на Херсонщині російські окупанти планують низку диверсійних дій, щоб підірвати репутацію ЗСУ.
Нагадаємо, 16 вересня у центрі тимчасово окупованого Херсона пролунав вибух.
17 вересня ввечері у Херсоні була стрілянина, окупанти заявили про "українську ДРГ".